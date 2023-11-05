أخبار اليمن : 9770 شهيداً في غزة بينهم 4800 طفل

9770 شهيداً في غزة بينهم 4800 طفلأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على غزة، إلى 9770 شهيداً منهم 4800 طفل 2550 امرأة، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي مساء اليوم: إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس حرب إبادة وتطهيرا عرقيا منذ 30 يوماً على الحرب في غزة.

وذكر أن الاحتلال ارتكب 24 مجزرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية راح ضحيتها 243 شهيدا.

وأكد القدرة أن 70% من شهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي على غزة من النساء والأطفال.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى تلقي 2660 بلاغا عن مفقودين تحت الأنقاض بينهم 1270 طفلا.

ونبه إلى أن مستشفيات قطاع غزة عاجزة تماما عن تقديم أي خدمة صحية لازمة للجرحى والمرضى بسبب قطع الاحتلال للوقود وأمامها ساعات فقط للتوقف التام.

وناشد القدرة كل الأطراف ضرورة توفير ممر آمن لتدفق المساعدات بما فيها الوقود، مؤكدًا أنه لا توجد ممرات آمنة وهي كذبة والاحتلال يستخدمها للانقضاض على أبناء شعبنا.

وقال القدرة: نؤكد أنه ولليوم الثالث تواليا لم نتمكن من إخراج الجرحى إلى مستشفيات مصر.

وأكد أن الاحتلال يتعمد استهداف سيارات الإسعاف ما يمنعنا من نقل الجرحى للحدود المصرية.

ودعا مصر إلى إرسال سيارات إسعاف وإدخالها إلى غزة لنقل الجرحى لضمان عدم تعرضها للقصف الصهيوني.