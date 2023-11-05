أخبار اليمن : قصف وحشي لمناطق مختلفة من قطاع غزة

قصف وحشي لمناطق مختلفة من قطاع غزةشن طيران الاحتلال الصهيوني وبوراجه الحربية، مساء الاحد، قصفاً عنيفاً وغير مسبوق، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية وفا إن غارات العدو العنيفة وغير المسبوقة، أسفرت عن ارتقاء العديد من الشهداء، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات من المواطنين، وتدمير العديد من المباني والمنازل المأهولة.

واستهدفت الغارات، بحسب المصادر، محيط مستشفيات غزة، وحي الزيتون، والصبرة، والرمال، والرمال الجنوبي، والشاطىء، والسفينة، والمشتل، ومجمع أنصار، والشيخ عجلين، وتل الهوى، وأحياء ومناطق أخرى بمدينة غزة ومحيطها.

واستشهد وأصيب العشرات من المواطنين جراء قصف طائرات العدو العديد من المنازل السكنية غرب دير البلح، وفي أحياء الزيتون، والنصر، والشيخ رضوان، ومخيم البريج، والفاخورة بجباليا، والنصيرات، ومخيم البريج، وحي الشجاعية، وبيت لاهيا، وحي النصر.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 9883 شهيداً، وأكثر من 26 ألف جريح.

وأوضحت الوزارة، أن 9730 شهيداً ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 24 ألفا، فيما ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 153، والجرحى إلى أكثر 2200، منذ السابع من أكتوبر الماضي، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.

وأكدت استشهاد 200 مواطن جلهم من الأطفال والنساء في 10 مجازر ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة خلال الساعات الماضية.