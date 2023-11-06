أخبار اليمن : 10022 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة

10022 شهيداً منذ بدء العدوان على غزةارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 10022 شهيداً منهم 5104 أطفال و2641 امرأة، إضافة إلى 25408 جرحى.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، الدكتور أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي، مساء الاثنين: إن الاحتلال ارتكب 19 مجزرة خلال الساعات الأخيرة في قطاع غزة، نجم عنها 252 شهيدا، فيما ارتفع عدد المجازر ضد العائلات إلى 1050 عائلة جزء كبير منها أبيد بالكامل.

وأكد القدرة، استشهاد 192 كادرا صحيا، واستهداف 116 مؤسسة، وإخراج 16 مستشفى عن العمل.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الاحتلال يشن حربا مسعورة على المستشفيات وسيارات الإسعاف في قطاع غزة، لافتاً إلى أن العدوان استهدف مباشرة مستشفى الصحة النفسية الوحيد في القطاع.

وأوضح أن الساعات الماضية تركز العدوان بوضوح وشكل سافر على مستشفيات النصر للأطفال والرنتيسي التخصصي والعيون والصحة النفسية.

وأشار إلى استشهاد 4 نازحين وإصابة 70 من النازحين والمرضى في مركز الأورام بمستشفى النصر، في حين ارتفع عدد الشهداء بقصف عدة مستشفيات إلى 8 شهداء وأكثر من 100 مصاب.

وطالب جميع الأطراف العمل على توفير ممر إنساني آمن لضمان مرور المساعدات، مشيرا إلى أن الاستهداف المباشر للمخابز أدى إلى أزمة كبيرة في توفير الغذاء للسكان.