أخبار اليمن : إطلاق دفعة طائرات مسيرة على أهداف حساسة للعدو الصهيوني

إطلاق دفعة طائرات مسيرة على أهداف حساسة للعدو الصهيونيأعلنت القوات المسلحة اليمنية عن إطلاق دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية على أهداف مختلفة وحساسة للعدو الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت القوات المسلحة في بيان صادر عنها مساء اليوم، أن عملية القوات المسلحة كان من نتائجها توقف الحركة في القواعد والمطارات الصهيونية المستهدفة لعدة ساعات.

فيما يلي نص البيان:

أطلقت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى دفعة من الطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية على أهداف مختلفة وحساسة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة, وكان من نتائج العملية توقف الحركة في القواعد والمطارات المستهدفة ولعدة ساعات.

إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة وبالتوكل على الله تعالى في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية النوعية دعماً ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني واستجابةً لنداءات شعبنا اليمني العظيم وكافة شعوب الأمة وحتى يتوقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على إخواننا في غزة.

وما النصر إلا من عند الله

صنعاء 22 ربيع الآخر 1445هـ

الموافق 6 نوفمبر 2023م

صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

-(سبأ)