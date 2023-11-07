أخبار اليمن : 36284 شهيداً وجريحاً في العدوان على غزة

36284 شهيداً وجريحاً في العدوان على غزةأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 10328 شهيداً و25956 جريحًا، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة في مؤتمر صحفي مساء اليوم: إن الاحتلال ارتكب في الساعات الماضية 21 مجرزة أسفرت عن استشهاد 548 فلسطينياً.

وطالب الأمم المتحدة والصليب الأحمر بحماية المنشآت الصحية وسيارات الإسعاف وتأمين حركتها ووقف التهديدات الإسرائيلية للمنظومة الصحية وإعطائها الفرصة للقيام بوظائفها.

كما طالب كل الأطراف بضرورة توفير ممر إنساني آمن لضمان تدفق المساعدات والإمدادات الطبية والوقود للمستشفيات وضمان خروج الجرحى ودخول الوفود الطبية المتخصصة.