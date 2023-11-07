أخبار اليمن : الامين العام يعزي بوفاة اللواء فضل الردفاني

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الامين العام يعزي بوفاة اللواء فضل الردفاني

بعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي أحمد علي محسن برقية عزاء ومواساة بوفاة اللواء فضل عبدالمجيد الردفاني ، وكيل وزارة الداخلية الأسبق، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع. الامين العام يعزي بوفاة اللواء فضل الردفانيبعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي أحمد علي محسن برقية عزاء ومواساة بوفاة اللواء فضل عبدالمجيد الردفاني ، وكيل وزارة الداخلية الأسبق، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع. وفي البرقية التي بعثها الى الأستاذ عبدالحميد فضل عبدالمجيد الردفاني، وإلى إخوان الفقيد، العقيد ماجد عبالمجيد احمد الردفاني، والمقدم امين عبدالمجيد احمد الردفاني، عبر الأمين العام باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر عن صادق تعازيه وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل. سائلا الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون "



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