أخبار اليمن : الاحتلال يخطر الفلسطينيين بالأغوار بإزالة مساكنهم

الاحتلال يخطر الفلسطينيين بالأغوار بإزالة مساكنهم
أخطرت سلطات الاحتلال الصهيوني، اليوم الثلاثاء، بإزالة منشآت سكنية في الأغوار الشمالية.
ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية للأنباء عن الناشط الحقوقي عارف دراغمة، قوله: إن قوات الاحتلال يرافقها "مجلس المستعمرات"، اقتحمت منطقة المالح وأخطرت بإزالة منشآت سكنية.
بدوره أشار مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات إلى أن "مجلس المستعمرات" أخطر بإزالة مساكن للمواطنين يوسف عبد الرحمن رشيد، ومحمد عبد الرحمن رشيد، في منطقة حمامات المالح.
وأضاف: إن قوة من "مجلس المستعمرات" برفقة شرطة العدو، داهمت، كذلك، تجمع الميتة في الأغوار الشمالية وشرعت بجمع معلومات عن السكان وقامت بتصوير بطاقاتهم الشخصية.
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