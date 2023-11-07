أخبار اليمن : أكثر من 13500 شهيد ومفقود في غزة

أكثر من 13500 شهيد ومفقود في غزةأفاد الإعلام الحكومي في غزة اليوم الثلاثاء، بأن هناك أكثر من 13500 شهيد ومفقود منذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال الإعلام الحكومي في بيان له اليوم: إن عدد الأطفال الشهداء في غزة منذ بداية العدوان بلغ 4237 شهيداً، مؤكداً أن الاحتلال ارتكب 1071 مجزرة حتى الآن.

وأوضح أن هناك مليون ونصف من النازحين يقيمون في مراكز الإيواء من مدارس ومستشفيات.

وفيما يخص الغارات التي شنها الاحتلال على غزة، أعلن أن أكثر من 30 ألف طن من المتفجرات ألقيت على غزة منذ بدء العدوان.

ولفت إلى أن 46 في المائة من عدد الشهداء هم من المناطق الجنوبية التي يقول العدو إنها آمنة.. مبيناً أن العدو استغل فرار عشرات المواطنين للحديث عن فتح ممر إنساني.

ويتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة، لليوم الـ32، مستهدفاً كلّ المنشآت دون تفريق، ومن بينها المستشفيات والكنائس والمدارس، مرتكباً المجازر بحق المدنيين الذين نزحوا إلى هذه الأماكن ظنّاً أنها "آمنة"، حتّى أنّ المقابر باتت هدفاً للعدو.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال ارتكب 1071 مجزرة منذ بداية العدوان على القطاع.