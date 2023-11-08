أخبار اليمن : كتائب القسام تدك تل أبيب برشقات صاروخية

كتائب القسام تدك تل أبيب برشقات صاروخية
دكت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الليلة الماضية، تل أبيب، برشقات صاروخية؛ ردًّا على المجازر الصهيونية ضد المدنيين.
وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري: إنها دكت تل أبيب برشقة صاروخية قبل أن تعاود دكها برشقتين إضافيتين.
وأقرت قوات الاحتلال بوقوع أضرار كبيرة في منطقة سيفون في تل أبيب عقب سقوط صاروخ أطلقته كتائب القسام للرد على الجرائم ضد المدنيين التي ترتكبها قوات الاحتلال.
ومساء الثلاثاء، قصفت كتائب القسام أسدود المحتلة برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين.
وأكد أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، تمكن مجاهدي القسام خلال الـ24 ساعةً الأخيرة بعون الله من تدمير 15 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً على مشارف مخيم الشاطئ وفي بيت حانون، كما دكّوا القوات المتوغلة بعشرات قذائف الهاون وخاضوا اشتباكات مع قوات العدو في مختلف محاور القتال.
- المركز الفلسطيني للإعلام
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