أخبار اليمن : تدميّر 6 دبابات للعدو الصهيوني بمحاور التوغل بغزة

تدميّر 6 دبابات للعدو الصهيوني بمحاور التوغل بغزةدمّرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، ست آليات للعدو الصهيوني، بقذائف الياسين، في وقت تستمر فيه ملاحم وبطولات التصدي للتوغل الصهيوني في عدة محاور من قطاع غزة، إلى جانب تواصل الرشقات الصاروخية تجاه مواقع الاحتلال ومستوطناته.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، أعلنت كتائب القسام، صباح اليوم الأربعاء، عن تدمير دبابة صهيونية في منطقة السلاطين شمال غرب بيت لاهيا بقذيفة "الياسين 105".. مؤكدة اشتعال النيران فيها.

وقبل ذلك، أعلنت كتائب القسام، في بلاغ عسكري، أنها دمرت دبابة وناقلة جند صهيونيتين شمال دوار التوام بقذيفتي "الياسين105".

ولاحقًا، أعلنت تدمير آلية ثالثة شمال دوار التوام بقذيفة "الياسين105"، كما أعلنت تدمير دبابتين صهيونيتين جنوب غرب مدينة غزة بقذيفتي "الياسين105".

واعترفت قوات العدو الصهيوني، اليوم الأربعاء، بمصرع أحد جنودها وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة خلال اشتباكات في شمال قطاع غزة.

وبالجندي الجديد، يرتفع عدد قتلى العدو المعلن عنهم رسميا في اشتباكات غزة إلى 33 منذ بداية العملية البرية في 27 أكتوبر الماضي.

وأعلن جيش العدو عن ارتفاع إجمالي عدد القتلى من ضباطه وجنوده إلى 349 إضافة إلى 59 شرطيا وعشرة من جهاز الشاباك منذ السابع من أكتوبر.

