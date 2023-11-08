أخبار اليمن : الاحتلال يعتقل 65 فلسطينياً من الضفة

الاحتلال يعتقل 65 فلسطينياً من الضفةشنت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر الأربعاء، حملة اعتقالات جديدة في الضفة الغربية، طالت 65 فلسطينياً، بينهم زوجة أسير ووالدة أسير آخر من بلدة (تل) قرب (نابلس) وفتاة من بلدة (دورا) في (الخليل) وصحفيان.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحفي اليوم الاربعاء إن عملية الاعتقالات تركزت في محافظتي (بيت لحم) و(الخليل) فيما توزعت الاعتقالات الأخرى على مناطق مختلفة من الضفة الغربية، مضيفاً أنها ترافقت مع عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات ضد المعتقلين وعائلاتهم.

وأشار النادي إلى أن الاحتلال قام بعمليات تخريب وتدمير في منازل المواطنين كما قام بتفجير منزل الأسير الطفل محمد الزلباني (14 عاماً) في مخيم (شعفاط) بمدينة (القدس) وهو معتقل منذ فبراير الماضي بزعم انه نفذ عملية طعن قتل فيها جندياً.

وبحسب البيان فإن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي ارتفعت إلى أكثر من 2280 معتقلاً وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعلى الحواجز العسكرية والذين اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط بعد احتجاز زوجاتهم أو أمهاتهم رهائن.

وعلى صعيد متصل اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال جامعة (بيرزيت) قرب (رام الله) عدة ساعات وعبثت وخربت محتوياتها وصادرت رايات ومقتنيات الكتل الطلابية في الجامعة.

واستنكرت الجامعة في بيان صحفي عملية الاقتحام التي جرت فجر اليوم قائلة إن «هذا الاعتداء الجديد يضاف إلى سلسلة متواصلة من الانتهاكات من الاحتلال الاسرائيلي على المؤسسات التعليمية الفلسطينية وهو ما تجرمه القوانين والمواثيق الدولية».

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس يوميا حملات دهم واقتحامات للقرى والبلدات من جانب الاحتلال الصهيوني، يصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين.​​​​​​​​​​​​​​

ومنذ 33 يوما، يشن الاحتلال الصهيوني حرباً مدمرة على غزة، أوقعت أكثر من 10 آلاف شهيد، بينهم 4237 طفلا و2719 سيدة، وأصاب نحو 26 ألفا.