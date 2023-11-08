أخبار اليمن : ارتفاع شهداء غزة إلى 10569 بينهم 4324 طفلاً

ارتفاع شهداء غزة إلى 10569 بينهم 4324 طفلاًأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، إلى 10569 شهيداً، بينهم 4324 طفلاً، و2823 سيدة، و649 مسنّاً، إضافة إلى إصابة 26475 مواطناً، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي، الأربعاء: إنّ الاحتلال الصهيوني ارتكب 27 مجزرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 241 شهيداً، مشيراً إلى أنّ 49% من الضحايا في الساعات الماضية كانوا من جنوب قطاع غزة، بما ينفي ادعاء الاحتلال الإسرائيلي بأنها "مناطق آمنة".

وأكد القدرة ارتفاع حصيلة المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق العوائل الفلسطينية إلى 1098 عائلة، فيما تلقّت الوزارة 2550 بلاغاً عن مفقودين، منهم 1350 طفلاً لا يزالون تحت الأنقاض منذ بدء العدوان.

وشدد على أنّ الاحتلال زاد من استهداف الطواقم الصحية، مما أدى إلى استشهاد 193 كادراً صحياً وتدمير 45 سيارة الإسعاف، مضيفاً أنّ الاحتلال استهدف 120 مؤسسة صحية، وأخرج 18 مستشفى و40 مركز صحياً عن الخدمة، بسبب الاستهداف ونفاد الوقود.