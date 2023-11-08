أخبار اليمن : صنعاء تعلن إسقاط طائرة أمريكية

صنعاء تعلن إسقاط طائرة أمريكية
تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة أمريكية MQ9 أثناء قيامها بأعمال عدائية ورصد وتجسس في أجواء المياه الإقليمية اليمنية، ضمن الدعم العسكري الأمريكي للكيان الإسرائيلي.
وأوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان صادر عنها اليوم، أنه تم إسقاط الطائرة بالسلاح المناسب.. مؤكدة حقها المشروع في الدفاع عن البلاد والتصدي لكل التهديدات المعادية.
كما أكدت أن التحركات المعادية لن تثني القوات المسلحة اليمنية عن الاستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي دعماً ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني.
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