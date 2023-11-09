عدوان إسرائيلي على سوريا
أكد مصدر عسكري سوري، أنّ عدواناً استهدف بعض النقاط العسكرية في المنطقة الجنوبية.
وأوضح المصدر في تصريح لوكالة "سانا"، أنه “حوالي الساعة العاشرة و50 دقيقة من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه بعلبك بلبنان مستهدفاً بعض النقاط العسكرية في المنطقة الجنوبية”.
وأضاف المصدر: إن العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : عدوان إسرائيلي على سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.