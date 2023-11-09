أخبار اليمن : عدوان إسرائيلي على سوريا

عدوان إسرائيلي على سورياأكد مصدر عسكري سوري، أنّ عدواناً استهدف بعض النقاط العسكرية في المنطقة الجنوبية.

وأوضح المصدر في تصريح لوكالة "سانا"، أنه “حوالي الساعة العاشرة و50 دقيقة من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه بعلبك بلبنان مستهدفاً بعض النقاط العسكرية في المنطقة الجنوبية”.

وأضاف المصدر: إن العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.