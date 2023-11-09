أخبار اليمن : جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 9 نوفمبر

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 9 نوفمبرفي مثل هذا اليوم 9 نوفمبر استخدم طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الأسلحة المحرمة دولياً في قصف المناطق الآهلة بالسكان، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المدنيين ودمر المساجد والمنازل والبنية التحتية في عدة محافظات.

ففي 9 نوفمبر 2015، أصيب ثمانية مواطنين واحترقت سيارة جراء استهداف طيران العدوان بقنابل عنقودية محرمة دولياً منطقة الطلح، كما أصيب مواطنان إثر سلسلة من الغارات على منطقة المقاش وآل حباجر بمديرية سحار في محافظة صعدة، وشن غارات بقنابل على مناطق أخرى في المديرية ما أدى إلى خسائر مادية كبيرة في منازل المواطنين ومزارعهم والممتلكات العامة والخاصة.

وتعرضت منطقة الغور بمديرية غمر الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي من قبل العدو السعودي أسفر عن أضرار بممتلكات المواطنين.

ودمر طيران العدوان بسلسلة من الغارات مسجد هيلان ومنزل أحد المواطنين في مديرية صرواح بمحافظة مأرب كما شن غارتين على منطقة الجدعان، وغارة على منطقة فرضة نهم بمديرية نهم محافظة صنعاء، أدت إلى أضرار في الأراضي الزراعية.

وشن الطيران المعادي غارتين على جبل شيزر وغارة على قرية حرف العمري بمديرية الرضمة في محافظة إب ما أدى إلى تضرر عدد من منازل المواطنين.

وأصيب مدير بنك التسليف التعاوني الزراعي في محافظة البيضاء، عصام سعيد علي، ومدير عمليات البنك هايل حسن راجح وعدد من الموظفين، في غارة شنها طيران العدوان على مقر البنك أدت أيضاً إلى دمار كبير فيه.

وشن طيران العدوان عدداً من الغارات على محطة بث إذاعة الحديدة الواقعة في مدينة المراوعة، وأربع غارات على أبراج إرسال المحطة التلفزيونية الأرضية في جبل الدرب القريب من مدينة باجل بمحافظة الحديدة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أصيب مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة آل الشيخ بمديرية منبه محافظة صعدة، وتعرضت مناطق متفرقة بمديرية منبه لقصف صاروخي سعودي، في حين شن الطيران غارتين على منطقة ضحيان بمديرية مجز، كما شن غارتين على منطقة صبر في بني معاذ بمديرية سحار.

وفي المحافظة نفسها ألقى الطيران المعادي قنابل عنقودية على منطقة العطيفين بمديرية كتاف وشن غارتين على مديرية قطابر، وغارة على مديرية الظاهر

وغارة على جبل الدود في جيزان وست غارات على جنوب رقابة الحمر، وثلاث غارات على منطقة الصوح في نجران.

طيران العدوان شن ثلاث غارات بقنابل عنقودية على مثلث ميدي وألقى قنابل عنقودية على مديرية حرض في محافظة حجة، واستهدف بثلاث غارات مزارع المواطنين في منطقة قاع الحقل بمديرية ضوران آنس في محافظة ذمار، أسفرت عن أضرار كبيرة.

وشن طيران العدوان ثلاث غارات على منطقة الحفا بمديرية السبعين وغارة على منطقة نقم بمديرية آزال في أمانة العاصمة وسبع غارات على مديرية نهم بمحافظة صنعاء ما أدى إلى أضرار بليغة في منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

واستهدف الطيران المعادي بغارتين مديرية المصلوب بمحافظة الجوف وبثلاث غارات مديرية صرواح في محافظة مأرب وشن غارة على منطقة الشريجة بمديرية القبيطة بمحافظة لحج، وغارتين على منطقة شبارق بمديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، وغارتين على القاعدة البحرية بالحديدة.

وفي 9 نوفمبر 2017، شن طيران العدوان أربع غارات على شمال يختل في مديرية المخا بمحافظة تعز، واستهدف بأربع غارات منطقة العطن بمديرية بكيل المير، وبست غارات منطقة المزرق بمديرية حرض وبست غارات أخرى مديرية ميدي في محافظة حجة.

وشن طيران العدوان غارتين على منطقة مران بمديرية حيدان وغارة على وادي لية في مديرية الظاهر في محافظة صعدة.

وفي محافظة صنعاء، شن الطيران المعادي غارتين على مزارع المواطنين في منطقة عيال محمد وغارتين على منطقتي مسورة ورمادة بمديرية نهم، وأربع غارات على منطقة ريمة حميد في مديرية سنحان وبني بهلول أسفرت عن أضرار في منازل وممتلكات المواطنين.

طيران العدوان شن أربع غارات على كلية الطيران والدفاع الجوي في شارع الستين الغربي بمديرية معين، وثلاث غارات على منطقة الجراف بأمانة العاصمة خلفت أضراراً كبيرة في منازل المواطنين.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهدت امرأة وأصيبت اثنتان وتضرر عدد من منازل المواطنين ومزارعهم جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مناطق آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة.

واستشهد مواطن وأصيب ثلاثة آخرين في خمس غارات شنها طيران العدوان على الأحياء السكنية بمنطقة الجبلية في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، كما شن غارة على مديرية الميناء.

وفي 9 نوفمبر 2020، استشهد المواطن نجيب محمد محسن الحمادي وأصيب صخر محمد الحمادي وفواز محمد الحمادي والطفلة ندى فؤاد عبدالله، إثر استهداف مرتزقة العدوان بأربع قذائف مدفعية أحد هناجر الحمادي التجارية في شارع غزة بمديرية الحالي محافظة الحديدة.

كما أصيب ثلاثة مواطنين جراء قذائف ألقاها الطيران التجسسي على مدينة التحيتا بالمحافظة نفسها وشن غارتين على مديرية الدريهمي، فيما استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في الدريهمي، وقصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة.

واستهدف طيران العدوان بثماني غارات مديرية مدغل وبغارتين مديرية مجزر في محافظة مأرب، وشن غارتين على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وغارة على رشاحة الغربية في البقع قبالة نجران.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد مواطنان بنيران جيش العدو السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبّه محافظة صعدة، فيما شن الطيران ثلاث غارات على مديرية الظاهر، وغارتين على منطقة البقع قبالة نجران.

طيران العدوان استهدف بـ13 غارة مديرية الجوبة وبست غارات مديرية صرواح وبغارتين مديرية مدغل في محافظة مأرب ما أدى إلى أضرار في منازل المواطنين ومزارعهم.

وشن طيران العدوان غارتين على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، فيما شن الطيران التجسسي 12 غارة على الفازة والجاح والجبلية بمحافظة الحديدة، واستحداث المرتزقة تحصينات قتالية في حيس والتحيتا والجبلية والجاح، وقصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.

وفي 9 نوفمبر 2022، استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا ومديرية حيس، وقصفوا بالمدفعية، والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة.