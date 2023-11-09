أخبار اليمن : 10812 شهيداً في غزة بينهم 4412 طفلاً

10812 شهيداً في غزة بينهم 4412 طفلاً
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، إلى 10812 شهيداً، بينهم 4412 طفلاً و2918 امرأة و667 مسناً، و26905 مصابين، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي: إن الاحتلال ارتكب 20 مجزرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 249 شهيداً، وبذلك ترتفع حصيلة المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق العوائل الفلسطينية إلى 1118 عائلة.
وأكد القدرة توقف مستشفيي العيون والصحة النفسية وكل الخدمات الطبية الخاصة بالأطفال.. مضيفًا: إن العد التنازلي لوقف الخدمة بالمستشفى الإندونيسي ومستشفيات أخرى بدء خلال 24 ساعة.
وأوضح أن الوزارة تلقت 2650 بلاغاً عن مفقودين منهم 1400 طفلا لازالوا تحت الانقاض منذ بدء العدوان.
وأشار إلى أن 900 ألف من سكان غزة وشمال القطاع باتوا بلا مأوى ولا دواء ولا حماية.. مبينًا أن الأونروا أدارت ظهرها لسكان القطاع عموما وتركت الأطفال فيه دون تطعيم.
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