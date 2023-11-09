أخبار اليمن : أبو حمزة: "دبابات العدو تحولت توابيت متحركة"

أبو حمزة: "دبابات العدو تحولت توابيت متحركة"أعلن الناطق العسكري باسم سرايا القدس، أبو حمزة، إخلاء مسؤولية المقاومة تجاه أسرى العدو في ظل القصف الهمجي على كل شبر في غزة.

وأكّد أبو حمزة -في كلمة مصورة- مساء الخميس، أنّ "المقاومة بألف خير وعدونا الذي يحاول التقدم يتجرع الألم في دباباته التي أصبحت توابيت متنقلة"، مضيفاً أنّ "المقاومة تواجه حرباً كونية هدفها إبادة شعبنا الفلسطيني والعدو يستهدف كل شيء حتى أسراه".

وقال ناطق سرايا القدس، إنّ "شعبنا يتعرض لأبشع أنواع الجرائم والمجازر في ظل صمت مطبق"، مشيراً إلى أنّ "مقاومينا يصدّون أرتال الدبابات ومرتزقة العدو في كافة محاور القتال".

وأعلن أبو حمزة استعداد المقاومة للإفراج عن الأسيرة حنا كاستير والأسير ياغيل يعقوب "لأسباب إنسانية وصحية".

وأكّد قائلاً: "نحن جزء أصيل من عملية طوفان الأقصى، ونقف كتفاً بكتف مع كتائب القسام".