أخبار اليمن : الضربة اليمنية السادسة.. صنعاء تقصف "إيلات"

الضربة اليمنية السادسة.. صنعاء تقصف "إيلات"أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن إطلاق دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف مختلفة وحساسة للكيان الصهيوني جنوبي الأراضي المحتلة، منها أهداف عسكرية في منطقة أم الرشراش "إيلات".

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها مساء اليوم، أن العملية العسكرية، حققت أهدافها بنجاح وأدت إلى إصابات مباشرة في الأهداف المحددة رغم تكّتم العدو على ذلك.

وأكدت القوات المسلحة استمرارها في تنفيذِ عملياتِها العسكريةِ نُصرةً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ وحتى يتوقفَ العدوانُ الإسرائيليُّ على إخوانِنا في غزة.