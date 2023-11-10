أخبار اليمن : برد وأمطار وضباب في هذه المناطق.. احذروا

برد وأمطار وضباب في هذه المناطق.. احذرواتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء باردة وهطول أمطار متفرقة وتشكل الضباب على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع أجواء باردة على المرتفعات الجبلية خاصة محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، إب والضالع والهضاب الداخلية أثناء الليل والصباح الباكر.

وأضاف من المتوقع هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة على أرخبيل سقطرى وأجزاء من غرب صعدة، حجة، المحويت، ريمة، إب، وسهل تهامة.

ومن المحتمل تشكّل الضباب على أجزاء من مرتفعات لحج، الضالع، تعز، إب، ريمة، حجة، المحويت وصعدة.

وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي / ذمار : 6.5 درجات مئوية، عمران : 8، صنعاء : 8.3، السدة : 8.8 درجات.

ونبه المواطنين وخاصة الأطفال وكبار السن والعاملين في الفترات المسائية والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة، ومن التواجد في ممرات السيول.

كما نبه سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب.