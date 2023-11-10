أخبار اليمن : القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية

القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخيةأعلنت كتائب القسام، اليوم الجمعة، قصف تل أبيب مجدداً برشقة صاروخية؛ ردًّا على المجازر الصهيونية ضد المدنيين.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري إنها وجهت الرشقة الصاروخية تجاه تل أبيب.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن ضربة صاروخية قوية استهدفت مناطق المركز والساحل واسدود وتل أبيب داخل فلسطين المحتلة، وأن صافرات الإنذار دوت في كل هذه المناطق، فيما حاولت القبة الحديدية اعتراض بعضها.

كما قصفت كتائب القسام كيبوتس “نيريم” بعدد من قذاف الهاون، وقصفت قاعدة “رعيم” العسكرية برشقة صاروخية.

وتواصل المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام، التصدي لتوغلات الاحتلال الصهيوني في عدة محاور من قطاع غزة، ودمرت المزيد من دباباته، وسط اشتباكات من النقطة صفر، تحت القصف العنيف، في وقت استمرت في دك مستوطنات الاحتلال ومواقعه بالرشقات الصاروخية.