القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية
أعلنت كتائب القسام، اليوم الجمعة، قصف تل أبيب مجدداً برشقة صاروخية؛ ردًّا على المجازر الصهيونية ضد المدنيين.
وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري إنها وجهت الرشقة الصاروخية تجاه تل أبيب.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن ضربة صاروخية قوية استهدفت مناطق المركز والساحل واسدود وتل أبيب داخل فلسطين المحتلة، وأن صافرات الإنذار دوت في كل هذه المناطق، فيما حاولت القبة الحديدية اعتراض بعضها.
كما قصفت كتائب القسام كيبوتس “نيريم” بعدد من قذاف الهاون، وقصفت قاعدة “رعيم” العسكرية برشقة صاروخية.
وتواصل المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام، التصدي لتوغلات الاحتلال الصهيوني في عدة محاور من قطاع غزة، ودمرت المزيد من دباباته، وسط اشتباكات من النقطة صفر، تحت القصف العنيف، في وقت استمرت في دك مستوطنات الاحتلال ومواقعه بالرشقات الصاروخية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.