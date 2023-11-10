أخبار اليمن : الأونروا: مقتل 100 من موظفينا في غزة

الأونروا: مقتل 100 من موظفينا في غزة
أعلن مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، الجمعة، ارتفاع عدد قتلى موظفي المنظمة الأممية في قطاع غزة إلى أكثر من 100 في شهر.
وكتب لازاريني في تدوينة عبر حسابه على منصة إكس: "تم تأكيد مقتل أكثر من 100 زميل في الأونروا خلال شهر، آباء ومعلمون وممرضات وأطباء وموظفو دعم".
وأضاف المفوض العام أن "الأونروا" في حداد، والفلسطينيين في حداد، مجددا الدعوة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.
وكان لازاريني أكد في كلمته أمس، خلال المؤتمر الدولي حول غزة الذي عقد في باريس، أن هناك حاجة إلى تدفق مجدي ومستمر للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الوقود، لافتا إلى أن حجم المساعدات القادمة عبر رفح غير كاف على الإطلاق، وينبغي أن تكون جميع المعابر مفتوحة، ولا سيما المعابر مع الكيان الصهيوني مثل معبر كرم أبو سالم.
وأكد أن المساعدات الإنسانية وحدها لن تغطي احتياجات جميع الناس في غزة، بل يجب أن يتممها القطاع الخاص وكذلك استعادة الخدمات البلدية مثل المياه، وإدارة النفايات.
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