أخبار اليمن : المواصفات تتلف بضائع منتهية ومخالفة

المواصفات تتلف بضائع منتهية ومخالفة
اتلفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، بضائع منتهية ومخالفة للمقاييس المعتمدة.
وأوضحت الهيئة في بلاغ صادر عنها اليوم أنها أتلفت في فرع الهيئة بالحديدة بالتعاون مع الجمارك والأجهزة الأمنية كمية ٢٥ طن قمح أحمر سائب غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة من حيث تغير في لون القمح وانبعاث روائح كريهة.
وأشار البلاغ إلى أنه تم في فرع أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء اتلاف كمية 3 آلاف كرتون عصير مانجو ورمان غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من حيث ارتفاع مادة السكارين وإتلاف 98 كيس زنجبيل غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من حيث وجود اعفان ضاهرية وأكثر من 9 آلاف و300 كيس بفك بنكهة الجبنة غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من حيث إرتفاع محتوى اللون الصناعي.
ولفت البلاغ إلى أنه تم في عدد من فروع الهيئة ومراكزها إتلاف بضائع وسلع متنوعة مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة وبعضها عليها شعارات تتنافى مع ديننا وقيمنا الإسلامية انطلاقا من مهام الهيئة ودورها في حماية المواطن باعتبارها خط الدفاع الأول عنه.
وأكد البلاغ أن الهيئة تقوم في الفروع ومراكز الرقابة بالتعاون مع الجمارك والأجهزة الأمنية والجهات المعنية بتشديد الرقابة على دخول المواد والسلع إلى السوق المحلية عبر فحصها للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة لتوفير الحماية الصحية والاقتصادية والبيئية للمواطنين وحماية المستهلك من السلع المغشوشة والمهربة وغير الصالحة للاستخدام.
ودعت الهيئة في بلاغها كافة المستوردين والمصنعين والمنتجين إلى الالتزام بالمواصفات القياسية في عمليات الاستيراد والإنتاج والتصنيع.. مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي منتجات مخالفة للمواصفات والمقاييس.
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