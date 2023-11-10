أخبار اليمن : ضبط 380 مخالفة تموينية في الحديدة

ضبط 380 مخالفة تموينية في الحديدةضبطت فرق الرقابة الميدانية التابعة لمكتب الصناعة والتجارة بمحافظة الحديدة، في شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين 380 مخالفة تموينية.

وأوضح مدير مكتب الصناعة يحيى عطيفة، أن المخالفات توزعت على 174 مخالفة نقص أوزان و56 مواد منتهية الصلاحية و96 عدم إشهار و92 رفع أسعار وإعاقة مهام اللجان ومخالفتين عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية ومخالفة واحدة غش تجاري.

وأشار إلى أن ضبط هذه المخالفات، تمت خلال حملات رقابة على الأسواق والنزول الميداني للأفران والمخابز ومنافذ البيع ومحلات بيع المواد الغذائية بحسب خطة توزيع اللجان الميدانية على مناطق المديريات.

وذكر أن المكتب يعمل حالياً وفق الخطة التطويرية لأعمال الرقابة على الأسواق وتشمل تكثيف الرقابة على المخابز ومنافذ البيع بالتنسيق مع مدراء المديريات وفروع المكتب وجهات ذات علاقة بما يكفل حماية المستهلك وتثبيت الأسعار ومنع الغش.

ونوه عطيفة بتعاون قيادتي وزارة الصناعة والسلطة المحلية بمحافظة الحديدة في تذليل الصعاب لتنفيذ إجراءات وأنشطة المكتب وما يتعلق بأعمال وتعزيز جهود الرقابة الميدانية على الأسواق.

وأكد استمرار النزول الميداني للرقابة على أسواق المديريات، داعياً المواطنين التعاون مع مكتب الصناعة والإبلاغ عن أي مخالفة عبر الأرقام المجانية للوزارة 174 أو المحافظة 8000095.