أخبار اليمن : إعلان تسعيرة جديدة للمشتقات النفطية في صنعاء

إعلان تسعيرة جديدة للمشتقات النفطية في صنعاءأعلنت شركة النفط اليمنية عن سعر جديد للمشتقات النفطية أبتداءً من صباح يوم غدٍ السبت.

وأوضحت الشركة في بيان مقتضب، أنه ‏بعد احتساب التكلفة الفعلية لسفن الوقود التي وصلت مؤخراً إلى ميناء الحديدة عبر مستوردي المشتقات النفطية، فإن تكلفة الوقود ستكون من صباح يوم غدٍ 9 آلاف و500 ريال للدبة البنزين سعة 20 لتراً، و9 آلاف و500 ريال للدبة الديزل سعة 20 لتراً.

وأكدت أن الاحتساب يتأثر بانخفاض أو ارتفاع التكاليف الفعلية للوقود.