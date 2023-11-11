أخبار اليمن : جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 11 نوفمبر

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 11 نوفمبرفي مثل هذا اليوم 11 نوفمبر ارتكب طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي جرائم جديدة بحق الشعب اليمني باستهدافه ممتلكات المواطنين والبنية التحتية في عدد من المحافظات.

ففي 11 نوفمبر 2015، استشهد ثلاثة مواطنين من أسرة واحدة بينهم امرأتان جراء استهداف طيران العدوان سيارتهم في منطقة الصعيدات بمديرية بيحان محافظة شبوة.

ودمر طيران العدوان مسجداً بمنطقة وعلان في مديرية بلاد الروس بمحافظة صنعاء، وشن ست غارات على منطقة المكير في مديرية بني ضبيان ما أدى إلى تضرر منزل المواطن علي الضبياني ومراعي الأغنام.

طيران العدو استهدف بأربغ غارات عدداً من مباني جامعة صعدة الجديدة محدثاً دماراً كبيراً فيها، وشن أربع غارات أخرى على منازل وممتلكات المواطنين في منطقة نشور بمديرية الصفراء، وأكثر من 15 غارة على مدينة الربوعة في عسير.

وقصفت مدفعية العدوان مدينة حرض بأكثر من خمسة وأربعين صاروخا نوع كاتيوشا.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان غارة على منطقة حيد بن عقيل، وغارتين على منطقة الصفراء بمديرية عسيلان في محافظة شبوة.

واستهدف طيران العدوان بغارتين مديرية شدا، وبغارة منطقة الفرع بمديرية كتاف وبغارة منطقة الحصامة بمديرية الظاهر في محافظة صعدة، وشن غارتين على قرية قمر‏ في جيزان.

وفي 11 نوفمبر 2017، استشهد ثمانية صيادين وأصيب ثمانية آخرين في غارتين لطيران العدوان استهدفتا قاربين في جزيرة البضيع بمحافظة الحديدة، واستهدف بثلاث غارات مديرية الخوخة.

وأصيب ثمانية مواطنين ودمرت أربعة منازل كلياً وتضررت أخرى جراء غارتين لطيران العدوان على منازل المواطنين في حارة الصعدي خلف جامع الشهداء بمنطقة العرضي في باب اليمن بمديرية صنعاء القديمة بأمانة العاصمة

وأصيب طفل في غارة لطيران العدوان استهدفت منزلاً في منطقة آل مقنع بمديرية منبه محافظة صعدة، كما شن غارتين على منطقة الأجاشر وأربع غارات على منطقة الصوح بمديرية كتاف بالمحافظة، وغارتين على موقع الشبكة في نجران، وغارتين على قرية قمر في جيزان.

وشن طيران العدوان ثماني غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، وثماني غارات على مناطق متفرقة بمديرية نهم في محافظة صنعاء أسفرت عن أضرار في ممتلكات المواطنين ومنازلهم.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد مواطن وأصيب ستة آخرين في غارة لطيران العدوان على منزل بمنطقة الحلقة في مديرية الحالي بمحافظة الحديدة، وشن سلسلة غارات على عدد من الأحياء السكنية بشارع الخمسين في مدينة الحديدة الذي استهدفه المرتزقة بالمدفعية.

طيران العدوان شن غارة على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، وخمس غارات على منطقتي الأزهور والقد بمديرية رازح في محافظة صعدة خلفت أضراراً مادية في ممتلكات المواطنين ومزارعهم، بينما تعرضت مناطق متفرقة بالمديرية لقصف صاروخي ومدفعي.

وفي 11 نوفمبر 2019، قصف المرتزقة بـ 13 قذيفة مدفعية مناطق متفرقة من منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه في محافظة الحديدة، واستهدفوا بقذائف المدفعية منازل وممتلكات المواطنين في مدينة الدريهمي، وشمال مديرية حيس، وباتجاه مثلث العدين في المديرية، فيما استحدثت جرافة عسكرية للمرتزقة تحصينات جديدة جنوب شرق قرية مغاري في المديرية نفسها.

وفي محافظة صعدة استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 11 غارة على مديريات مجزر ومدغل ورحبة في محافظة مأرب، وسبع غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، واستهدف بغارة منطقة البقع قبالة نجران.

وشن الطيران التجسسي المقاتل ثلاث غارات على مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، في حين قصف المرتزقة بالصواريخ والمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.

وفي 11 نوفمبر 2021، استشهد مواطن وأصيب اثنان آخران بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية كما استشهد مواطن بإطلاق نار للجيش السعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة.

وفي المحافظة نفسها شن طيران العدوان غارتين على مديرية سحار، وغارة على منطقة الجعملة بمديرية مجز، وغارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية.

وشن طيران العدوان غارتين على منطقة الصيانة بمديرية الثورة، وغارة على منطقة الحفا في مديرية السبعين بأمانة العاصمة، وغارتين على منطقة ريمة حُميد في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء، وغارتين على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، استهدفت إحداهما شبكة للاتصالات.

واستهدف طيران العدوان بـ12 غارة مديرية الجوبة وبأربع غارات مديرية صرواح في محافظة مأرب.

وفي محافظة الحديدة شن الطيران التجسسي ست غارات على منطقتي الجبلية والفازة بمديرية التحيتا، واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية في الجبلية وحيس وقرب شارع الـ50 بمدينة الحديدة، وقصفوا بـ 249 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، قصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بمحافظة الحديدة.