أخبار اليمن : مونشنغلادباخ يضرب فولفسبورغ بالأربعة

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مونشنغلادباخ يضرب فولفسبورغ بالأربعة

فاز فريق بوروسيا مونشنغلادباخ على ضيفه فولفسبورغ بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الألماني لكرة القدم. مونشنغلادباخ يضرب فولفسبورغ بالأربعةفاز فريق بوروسيا مونشنغلادباخ على ضيفه فولفسبورغ بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الألماني لكرة القدم. وسجل أهداف فريق بوروسيا مونشنغلادباخ كل من اللاعبين توماش كفانتشارا وروكو ريتز وفرانك هونورات والحسن بليا في الدقائق 16 و42 و64 و71 من عمر اللقاء. وبهذا الفوز رفع بوروسيا مونشنغلادباخ رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع، في حين تجمد رصيد فولفسبورغ عند 13 نقطة ليحل في المركز العاشر بفارق الأهداف عن بوروسيا مونشنغلادباخ.

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