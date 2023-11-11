أخبار اليمن : أبو عبيدة: دمرنا 160 آلية عسكرية صهيونية

أبو عبيدة: دمرنا 160 آلية عسكرية صهيونيةأكد الناطق العسكري باسم كتائب القسّام، أبو عبيدة، "توثيق تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية صهيونية تدميراً كلياً أو جزئياً منذ بدء العدوان البري" على قطاع غزة.

وأوضح أبو عبيدة -في كلمة مسجلة- مساء اليوم، أن الكتائب "دمرت 25 آلية صهيونية خلال الـ48 ساعة الماضية".

وأضاف أن "مقاومونا يخرجون من تحت الأرض وفوقها ومن تحت الركام ويدمرون مدرعات العدو ودباباته".

وشدد أبو عبيدة على أن الدبابات الإسرائيلية تواجه مقاومة عنيفة واشتباكات ضارية تجبرها على التراجع وتغيير مسار التوغل.

وفي حين قال الناطق باسم كتائب القسام إن المواجهة غير متكافئة، فإنه أكد أنها "تخيف وترعب أعتى قوة في المنطقة وتكبدها أثمانا باهظة".

وأضاف أبو عبيدة أن "المجازر التي يرتكبها العدو أمام العالم هي الإنجاز الوحيد للعدو في هذه الحرب" مؤكدا أن الانتقام السهل والسريع يأتي لاسترضاء جبهته الداخلية.

وختم الناطق باسم القسام خطابه بالتأكيد على أن "التضحية العظيمة التي يقدمها مقاومونا هي مقدمة للنصر".

وأعلنت كتائب القسام، في وقت سابق اليوم، أنّ مقاوميها يواصلون خوض اشتباكات ضارية، ويفجرون آليات الاحتلال الإسرائيلي في كل محاور تقدم الاحتلال ونقاطه في غزة.

ونشرت الكتائب مقطع فيديو يوثّق التحام مجاهدي القسام بالآليات المتوغلة في منطقتي التوام وبيت حانون شمال قطاع غزة.

وأشارت إلى أنّ مجاهديها استهدفوا ثلاث آليات إسرائيلية في محور شمالي غربي غزة بقذائف "الياسين 105".

ودكّت كتائب القسام حشوداً للآليات المتوغلة غربي موقع "إيرز" بقذائف الهاون من العيار الثقيل.