أخبار اليمن : جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 12 نوفمبر

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 12 نوفمبرفي مثل هذا اليوم 12 نوفمبر استهدف طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي منازل ومزارع المواطنين والممتلكات العامة والبنية التحتية ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى وتدمير هائل.

ففي 12 نوفمبر 2015، استهدف جيش العدو السعودي مناطق المليل والبقع والصوح بمديرية كتاف في محافظة صعدة بأكثر من 70 قذيفة مدفعية ما أدى إلى تضرر منازل ومزارع المواطنين وممتلكاتهم.

وشن طيران العدوان في محافظة حجة غارتين على مديرية ميدي وغارة غرب مديرية حرض وأربع غارات على مديرية حيران وثلاث غارات على مديرية عبس استهدفت مزارع وممتلكات خاصة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد ثلاثة مواطنين وجرح اثنان جراء غارة لطيران العدوان استهدفت منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه في محافظة الحديدة، وشن غارة على مديرية الخوخة، وغارة على الكلية البحرية بمدينة الحديدة، وغارتين على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف.

طيران العدوان ألقى قنابل عنقودية على جبل أم الركب والجبل الأخضر بمديرية نهم في محافظة صنعاء وشن غارة على منطقة بادين بالمديرية وخمس غارات على جبل يازل المجاور لجبل النبي شعيب بمديرية بني مطر، وغارتين على منطقة العشة في مديرية بني حشيش، ما أدى إلى أضرار بالممتلكات العامة والخاصة ومنازل ومزارع المواطنين.

وشن طيران العدوان سبع غارات على منطقتي الزهاري والجديد بمديرية المخا في محافظة تعز، وثلاث غارات على موقع وتجمعات للمرتزقة في قرية الحريقية جنوب مديرية ذوباب.

وشن الطيران المعادي في محافظة صعدة غارة على منطقة الصافية بمديرية الظاهر ومثلها على منطقة صبر بمديرية سحار، وغارتين على مديرية كتاف وغارة على منطقة مران بمديرية حيدان، في حين استهدفت مدفعية العدو مزارع المواطنين في منطقة النعاشوة بالمديرية نفسها.

واستهدف طيران العدوان بثلاث غارات منطقة الحويمي بمديرية كرش في محافظة لحج، ونقيل الخذالي في مديرية كحلان عفار بمحافظة حجة، ما أدى إلى قطع الطريق، وبخمس غارات وادي جارة وبغارة قرية قمر في جيزان.

وشن طيران العدوان غارتين على منطقة جولة آية بشارع النصر في مديرية شعوب بأمانة العاصمة، وأربع غارات على مناطق هيلان والمخدرة والربيعة بمديرية صرواح في محافظة مأرب ما تسبب في أضرار بمنازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، فيما استهدف المرتزقة بقصف مدفعي وصاروخي منازل ومزارع المواطنين في المديرية.

وفي 12 نوفمبر 2017، شن طيران العدوان غارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، في وقت تعرضت منازل ومزارع المواطنين في المديرية لقصف مدفعي من مرتزقة العدوان خلف أضرارا في الممتلكات العامة والخاصة.

واستهدف قصف صاروخي ومدفعي منطقة الغور بمديرية غمر الحدودية، ومزارع المواطنين في منطقة طلان بمديرية حيدان في محافظة صعدة، فيما شن الطيران غارتين على منطقة الثعبان بمديرية باقم الحدودية، وخمس غارات على قرية قمر في جيزان وغارة على مدينة الربوعة في عسير.

طيران العدوان استهدف بغارتين منطقة مسورة في مديرية نهم بمحافظة صنعاء أسفرتا عن أضرار في ممتلكات المواطنين ومنازلهم، وشن غارة على مديرية حيران وأربع غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، أصيب ثلاثة مواطنين في غارتين شنهما طيران العدوان على ميناء الحديدة، كما شن غارة غرب جامعة الحديدة وغارة بالقرب من المطار، واستهدف منزل مواطن في منطقة غليل بمديرية الحوك، و بثلاث غارات مديرية التحيتا.

وأصيب أربعة مواطنين بينهم طفل في قصف لطائرات الأباتشي التابعة للعدوان على الخط العام بمديرية باقم في محافظة صعدة.

وفي 12 نوفمبر 2019، أصيبت طفلة بنيران الجيش السعودي بإحدى القرى الحدودية في مديرية رازح بمحافظة صعدة، في حين شن الطيران غارة على منطقة طخية بمديرية مجز.

وفي محافظة الحديدة قصف مرتزقة العدوان بقذائف المدفعية مزرعة المواطن عبدالله قطاب في مديرية التحيتا.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان ست غارات على مديرية مجزر، وثلاث غارات على وادي حباب في مديرية صرواح، وخمس غارات على مديرية مدغل في محافظة مأرب، وأربع غارات على منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف، وغارتين على مديرية برط العنان بمحافظة الجوف وثلاث غارات على الأجاشر قبالة نجران.

وقصف مرتزقة العدوان بخمس قذائف هاون منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه في محافظة الحديدة، وقصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.

وفي 21 نوفمبر 2021، استشهاد أربعة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال وجرح اثنان في غارة لطيران العدوان على مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، فيما شن الطيران التجسسي ست غارات على حيس والفازة والجاح والتحيتا وقصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة عدة مناطق.

وفي محافظة صعدة أصيب مواطن وأربعة مهاجرين أفارقة بقصف سعودي على منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية، وشن الطيران غارة على وادي ليه بمديرية الظاهر.

طيران العدوان شن غارة على مديرية حرض بمحافظة حجة، وغارتين على مطار تعز، واستهدف بـ21 غارة مديرية صرواح، وبغارة مديرية الجوبة في محافظة مأرب.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، وقصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.