أخبار اليمن : الجوبي يحذّر: مرتفع جويّ يسيطر على اليمن

الجوبي يحذّر: مرتفع جويّ يسيطر على اليمن
كشف الفلكي اليمني أحمد الجوبي، عن تعرض اليمن لمرتفع جوي شديد، وتقلبات حادة في الطقس مع دخول أولى ليالي العشاو الأخيرة.
وقال الفلكي الجوبي: "الليلة اولى ليالي العشاو الاخيرة، ولا زالت اليمن تتعرض لمرتفع جوي مقداره 1018 مليبار، ودرجات الحرارة مستقرة حتى الثلاثاء القادم".
وأوضح أن العشاوات هي عشاو أولى وعشاو أخيرة مدتها قريب من الشهر، تتميز بقوة الضريب فيها، داعياً المزارعين إلى حماية محاصيلهم.
وأكد الجوبي على حسابه فيس بوك، أن يوم الأربعاء القادم هو أول أيام شهر جُمَادَى الأولى 1445هـ، ويعتبر شهر اقتران 13.
وأشار الفلكي اليمني إلى أن الأجواء ليوم غداً الاثنين ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً مصحوبة برياح سرعتها 11 كم في الساعة.
ولفت الجوبي إلى أن "اعلى درجة حرارة نهارا 25° وادنى درجة حرارة ليلا 8°، فيما مقدار الرطوبة في الصباح الباكر 75%".
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