أخبار اليمن : 93526 مهاجر أفريقي وصلوا اليمن منذ مطلع العام الجاري

93526 مهاجر أفريقي وصلوا اليمن منذ مطلع العام الجاري
كشف تقرير أممي حديث عن وصول 1169 مهاجراً أفريقياً إلى اليمن، خلال أكتوبر الماضي.
وقالت منظمة الهجرة الدولية، إن مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن، سجلت دخول 1,169 مهاجرا إلى اليمن، بانخفاض قدره 25 بالمائة مقارنة بالشهر الماضي (1,551).
وأوضحت المنظمة أن جميع القادمين إلى اليمن، كانوا من الصومال عبر سواحل محافظة شبوة (26% أطفال، 19% نساء، و55% رجال).
وبحسب التقرير الأممي فإن اليمن استقبل 93,526 مهاجرا أفريقيا منذ مطلع العام الجاري وحتى 31 أكتوبر الفائت.
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