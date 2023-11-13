أخبار اليمن : مجلس النواب يناقش عدداً من القضايا العامة

مجلس النواب يناقش عدداً من القضايا العامةواصل مجلس النواب، اليوم، عقد جلسات أعماله للفترة الثالثة من الدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي برئاسة رئيس المجلس، يحيى علي الراعي.

وخلال الجلسة ناقش المجلس عددا من القضايا العامة، ومنها ما يتعلق بتنفيذ توصيات المجلس بشأن العمل على تحسين الخدمات للتخفيف من معاناة المواطنين جراء الآثار المترتبة على تداعيات العدوان والحصار.

وحث النواب حكومة تصريف الأعمال على مضاعفة الجهود وتعزيز الرقابة على أسعار السلع والخدمات في العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية الحرة.

وأكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم على أهمية تنفيذ التوصيات التي أقرها المجلس بشأن صيانة موانئ الحديدة وتوفير الاحتياجات اللازمة لاستقبال حركة السفن التجارية، وبما يلبي احتياجات المواطنين من السلع التموينية والوقود.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره.

وبذلك يكون المجلس قد رفع جلسات أعماله لهذه الفترة.