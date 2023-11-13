أخبار اليمن : الأمين العام يطمئن هاتفياً على صحة الشيخ علي البترة

الأمين العام يطمئن هاتفياً على صحة الشيخ علي البترة
أجرى الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، اليوم، اتصالاً هاتفياً بالشيخ علي عوض أحمد البترة، عضو مجلس الشورى، الأمين العام لحزب الرابطة اليمنية، عضو المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، الذي يخضع للعلاج في أحد مستشفيات الأردن، وذلك للإطمئنان على صحته.
واطمأن الأمين العام خلال الاتصال على صحة الشيخ علي البترة ناقلاً إليه تحيات رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين ابوراس، وكافة قيادات المؤتمر، وتمنياتهم له بموفور الصحة والعافية والشفاء العاجل، والعودة بسلامة الله إلى وطنه لمواصلة مشواره العملي والوطني.
من جانبه عبر الشيخ علي عوض البترة عن شكره وتقديره لرئيس المؤتمر والأمين العام وقيادات المؤتمر على اهتمامهم ومتابعتهم لوضعه الصحي، مطمئناً إياهم بأن صحته تتحسن -ولله الحمد- وأنه يتماثل للشفاء بفضل من الله وبعناية الأطباء والرعاية الصحية التي يحظى بها.
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