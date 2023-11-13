أخبار اليمن : المرتفع الجوي مستمرّ.. والجوبي يحذّر المزارعين

المرتفع الجوي مستمرّ.. والجوبي يحذّر المزارعينتوقع الفلكي اليمني أحمد الجوبي، استمرار تأثير المرتفع الجوي الذي يصاحبه كتلة هوائية باردة وجافة على معظم محافظات الجمهورية خلال الساعات القادمة.

وأوضح الفلكي الجوبي أن اليوم الاثنين أول أيام العشاو الأخيرة، المتميزة بقوة الضريب فيها، ونبه المزارعين إلى أخذ الحيطة والحذر وحماية محاصيلهم.

وقال الجوبي في منشور على حسابه فيس بوك: "لا زالت اليمن تتعرض لمرتفع جوي مقداره 1019 مليبار، ودرجات الحرارة مستقرة حتى يوم غدٍ الثلاثاء".

وجدد التأكيد على أن بعد غدٍ الأربعاء هو أول أيام شهر جُمَادَى الأولى 1445، ويعتبر شهر اقتران 13.

وأشار الفلكي اليمني إلى أن الأجواء ليوم غدٍ الثلاثاء ستكون صحوة باردة مصحوبة برياح خفيفة، لافتاً إلى أن "اعلى درجة حرارة نهارا 26° وادنى درجة حرارة ليلا 7° ومقدار الرطوبة في الصباح الباكر 76%".