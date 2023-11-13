ألم الظهر مؤشّر لأمراض في الحوض!
قد يكون ألم الظهر مؤشّر إلى أمراض الأعضاء الموجودة في الحوض.
ولفت أخصائي أمراض الباطنية الطبيب أندريه كوندراخين إلى أنّه إذا استمرّ ألم الظهر طوال اليوم، يجب استشارة الطبيب، الذي سيحيل المريض إلى المختبر لإجراء التحاليل اللازمة لتحديد سبب الألم.
وقال: "غالبًا ما يشير ألم الظهر لدى النساء إلى أمراض في أعضاء الحوض والجهاز التناسلي. ولدى الرجال، يمكن أن يكون من أعراض مرض المثانة"، وفقاً لوكالة "نوفوستي".
ووفقًا له، يمكن أن تسبب أمراض الكلى والمعدة والقلب ألم الظهر أيضًا.
وأشار إلى أنّ "الألم قد يكون غير معهود، مثلا، بسبب قرحة المعدة، أو التهاب المرارة أو التهاب البنكرياس. وهذه الأمراض تسبب أحيانا ألما في الظهر لا يطاق، حتى أن البعض يفقدون الوعي بسببه".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : ألم الظهر مؤشّر لأمراض في الحوض! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.