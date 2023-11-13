أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي النائب رشاد الشعوري

رئيس المؤتمر يعزي النائب رشاد الشعوريبعث الأخ صادق امين ابو راس، رئيس المؤتمر الشعبي العام ، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ/ رشاد لطف حميد الشعوري- عضو اللجنة الدائمة الرئيسية- عضو مجلس النواب بالدائرة (100) مديرية فرع العدين بمحافظة إب، وذلك في وفاة المغفور لها باذن لله والدته الفاضلة.

وفي برقية العزاء عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعظيم المواساة في هذا المصاب الجلل.

سائلا المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"