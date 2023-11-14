أخبار اليمن : جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 14 نوفمبر

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 14 نوفمبرفي مثل هذا اليوم 14 نوفمبر شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي عشرات الغارات على المحافظات باستخدام القنابل العنقودية المحرمة دولياً، وأدت إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين وتدمير وتضرر الممتلكات العامة والخاصة.

ففي 14 نوفمبر 2015، شن طيران العدوان غارتين على جبل هيلان وغارة على منطقة الساطع بمديرية صرواح وأربع غارات على مناطق الجدعان بمحافظة مأرب، وخمس غارات على نقطة النيابة ومحيط المجمع الحكومي والطريق العام الرابط بين الحزم ومديريات الجوف العالي بمحافظة الجوف، ما أدى إلى أضرار في المباني والطرق.

وشن الطيران المعادي ثلاث غارات استهدفت منطقة بني قوس بمديرية الحدأ محافظة ذمار وغارتين على الطريق العام بين صنعاء ومأرب في نقيل الوتدة بمديرية خولان محافظة صنعاء وأسفرت عن أضرار في منازل المواطنين والطريق.

طيران العدوان استهدف بغارة آبار المياه بوادي خمج في مديرية حيران، وبغارة أخرى مصنعاً للبلك بمنطقة الهلة في مديرية مستبأ بمحافظة حجة.

وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان ثلاث غارات على منطقة آل سالم بمديرية كتاف، وغارتين على مزارع المواطنين بمنطقة يسنم في مديرية باقم أحدثت دماراً كبيراً في مزارع المواطنين وممتلكاتهم..

وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد 11 مواطناً وأصيب خمسة آخرين في أربع غارات شنها طيران العدوان على مدينة يريم بمحافظة إب، وأدت أيضاً إلى إحراق وتدمير خمس قاطرات أربع منها كانت محملة بالمشتقات النفطية والخامسة كانت محملة بمواد غذائية، إضافة إلى تضرر عدد من المنازل وتلوث البيئة نتيجة اشتعال النيران بكثافة في القاطرات المحملة بالمشتقات النفطية.

واستشهد ثلاثة مواطنين جراء غارتين لطيران العدوان على قاطرتي نقل بضائع في منطقة نمارة بمديرية عنس محافظة ذمار.

وشن طيران العدوان خمس غارات على منطقة العقبة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف مستخدماً قنابل عنقودية محرمة دولياً، كما شن خمس غارات على مناطق حام والطريق العام ومزارع المواطنين في مديرية المتون بالمحافظة نفسها.

وألقى طيران العدوان قنابل عنقودية على منطقتي مندبة وثعبان بمديرية باقم ومديرية الظاهر الحدودية في محافظة صعدة، وشن خمس غارات على منطقة البقع بمديرية كتاف.

طيران العدوان شن 20 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي مناطق متفرقة بالمديريتين ما أدى إلى أضرار بليغة في ممتلكات المواطنين، وشن طيران الأباتشي أربع غارات على جمارك الطوال.

وشن طيران العدوان سبع غارات على مناطق المخدرة والنجد ووادي الربيعة في مديرية صرواح بمحافظة مأرب وغارة على منطقة حيد بن عقيل في محافظة شبوة، وغارتين على موقع الدحرة في جيزان.

طيران العدوان شن غارتين على مركز هيئة تطوير تهامة وسط مدينة الحديدة، وأربع غارات على كلية الطب بالمدينة، وغارتين على الخط العام في منطقة السهمان بمديرية خولان محافظة صنعاء، وغارة على منطقة مسورة وخمس غارات على منطقة سنام في المجاوحة بمديرية نهم مستخدماً قنابل عنقودية، فيما استهدف المرتزقة بالقصف المدفعي منازل المواطنين في منطقة الحرشفة.

وفي 14 نوفمبر 2017، دمر طيران العدوان بغارتين الجهاز الملاحي الخاص بإرشاد الطائرات في مطار صنعاء الدولي، وشن غارة على مطار الحديدة الدولي.

واستهدف طيران العدوان تجمعات لمرتزقته في جبل العروس بمحافظة تعز، ما أدى إلى سقوطهم بين قتيل وجريح، كما قصف مواقع ومخازن وتحصينات تابعة للقيادي المرتزق "أبو العباس".

وشن الطيران المعادي، أربع غارات على منطقتي الظاهر والحصامة بمديرية الظاهر في محافظة صعدة، في حين تعرضت مناطق آل الشيخ وآل عمر بمديرية منبه ومنطقة الغور بمديرية غمر لقصف صاروخي ومدفعي مكثف طال منازل المواطنين ومزارعهم والطرق.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، أصيب طفلان بشظايا قذيفة مدفعية أطلقها مرتزقة العدوان على منطقة الجبلية في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، فيما أصيب رجل وامرأة جراء غارة للطيران شمال قريه الكرد في مديرية الدريهمي.

الطيران المعادي شن غارة على مديرية التحيتا، واستهدفت قذيفتا هاون أطلقها المرتزقة قسم المختبرات في مستشفى الثورة بمدينة الحديدة.

وشن طيران العدوان في محافظة صعدة غارتين على منازل المواطنين في منطقة القد بمديرية رازح ما أدى إلى تدمير منزلين وتضرر عدة منازل مجاورة، واستهدف بخمس غارات منطقة طخية بمديرية مجز، فيما تعرضت منازل وممتلكات المواطنين في العزل الغربية بمديرية حيدان لقصف بأكثر من ثلاثين صاروخاً، وشن الطيران ثلاث غارات على جبل تويلق في جيزان.

وفي 14 نوفمبر 2019، استهدف قصف مدفعي للمرتزقة مناطق متفرقة في مديريتي حيس والتحيتا بمحافظة الحديدة، كما قصفوا بالعيارات المتوسطة مزارع المواطنين شرق مديرية التحيتا، ومشطوا بالعيارات الرشاشة المتوسطة والثقيلة مزارع ومنازل المواطنين جنوب المديرية، فيما ألقى طيران العدوان قنابل ضوئية غربها، واستحدثت جرافة عسكرية تابعة للمرتزقة تحصينات شرق الصالح بمدينة الحديدة.

وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان غارتين على منطقة طخية بمديرية مجز، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية.

وشن طيران العدوان غارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان أربع غارات على مديرية باقم بمحافظة صعدة، واستهدف بـ15 غارة مديريتي مجزر ومدغل في محافظة مأرب مخلفا أضراراً في ممتلكات المواطنين.

وقصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة في محافظة الحديدة.

وفي 14 نوفمبر 2021، استشهد مواطن وأصيب ثلاثة آخرين بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه محافظة صعدة، فيما أصيب أربعة مواطنين في قصف مدفعي سعودي استهدف مديرية شدا الحدودية.

وشن طيران العدوان تسع غارات على مديرية الجوبة وثلاث غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وعشر غارات على مديرية حيس ومنطقة الجبلية بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، بينما شن الطيران التجسسي ثماني غارات.

وفي المحافظة نفسها، استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في حيس والجبلية، وقصفوا بالصواريخ والمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، استحدث مرتزقة العدوان تحصينات قتالية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، وقصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة عدة مناطق بالمحافظة.