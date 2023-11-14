أخبار اليمن : إتلاف كمية من خل التفاح الفاسد بالحديدة

إتلاف كمية من خل التفاح الفاسد بالحديدة
أتلف مكتب جمارك ورقابة الحديدة، اليوم، كمية من خل التفاح وذلك لانتهاء تاريخ الصلاحية وعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي.
وذكر مدير عام مكتب جمارك ورقابة محافظة الحديدة، علي الشعوبي، أن عملية الإتلاف تمت بناء على مذكرة نيابة المخالفات وبحضور ممثلي الجهات المعنية.
وأكد أن المكتب لن يألوا جهدا في تأدية واجبه في ضبط مختلف السلع الفاسدة والمنتهية لما فيه صحة وسلامة المواطنين.
وتستمر عمليات الضبط التي تنفذها مختلف المكاتب والمراكز الجمركية بجهودها الرقابية والتدقيقية لكافة السلع والبضائع، حيث تمكنت في الآونة الأخيرة من ضبط العديد من المواد المخالفة والممنوعة ومن خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة.
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