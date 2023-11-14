أخبار اليمن : اليونيسف: الأطفال في غزة يدفعون أغلى الأثمان

اليونيسف: الأطفال في غزة يدفعون أغلى الأثمان
أكد المتحدث الإقليمي باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، سليم عويس، أن أكثر من 4600 طفل استشهدوا حتى الآن في قطاع غزة.. مشيراً إلى أن "الأطفال يدفعون أغلى الأثمان" جراء العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع المحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن عويس، قوله: إن المستشفيات التي تأوي الأطفال تتعرض للقصف الصهيوني، "لا سيما وأننا بدأنا نشهد حالات من الجفاف الشديد بين الأطفال في قطاع غزة".
وأوضح أن هناك 50 في المائة من الأطفال كانوا يحتاجون للرعاية النفسية قبل العدوان الحالي، تبعا للاعتداءات الصهيونية السابقة.
وأشار إلى أن الحل الفوري هو إبعاد الأطفال عن الصدمات النفسية من خلال وقف الحرب.
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