أخبار اليمن : الشورى يدين اقتحام مستشفى الشفاء في غزة

الشورى يدين اقتحام مستشفى الشفاء في غزةأدان مجلس الشورى بأشد العبارات اقتحام الكيان الصهيوني لمجمع مستشفى الشفاء في قطاع غزة، وتفجير مستودعات الأدوية والأجهزة الطبية التابعة له، وكذا الهجمات المتكررة على المستشفيات والمدارس ودور العبادة في القطاع.

وأكد المجلس في بيان صادر عنه، أن هذه الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب بحق الإنسانية تضاف إلى سلسلة جرائم الكيان الغاصب بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الكيان الصهيوني عمد إلى الترويج للأكاذيب والروايات المفضوحة لقصف المستشفيات والطواقم الطبية، ليبرر لنفسه ارتكاب المزيد من الجرائم وسفك دماء الأطفال والنساء والشيوخ على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

وطالب المجلس المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بالوقوف بجدية إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة وعدم الاكتفاء بالبيانات، والعمل على رفع الغطاء والضوء الأخضر الذي منح للكيان الصهيوني لارتكاب المزيد من هذه الجرائم وتفعيل المحاسبة الدولية إزاء كل ما يرتكبه هذا الكيان من جرائم.

كما طالب بضرورة تفعيل القوانين الدولية لإيقاف الحرب على قطاع غزة والمدن الفلسطينية وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية.

ودعا البيان أحرار العالم والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى سرعة التدخل لوقف الاعتداءات الصهيونية ووضع حد للعقاب الجماعي الذي يمارسه الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين، ودعم خيارات الشعب الفلسطيني المشروعة في العيش بكرامة في دولته المستقلة وعاصمتها القدس.