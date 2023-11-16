أخبار اليمن : فلكي يمني يكشف مفاجأة في طقس الساعات المقبلة

فلكي يمني يكشف مفاجأة في طقس الساعات المقبلة
كشف الفلكي اليمني أحمد الجوبي، عن مفاجأة كبيرة بحالة الطقس المتوقعة في اليمن، خلال الفترة من اليوم وحتى الأحد المقبل.
وتوقع الفلكي الجوبي ارتفاع درجة الحرارة حتى الأحد المقبل، مؤكداً أن الأجواء المعتدلة ناتجة عن تيارات دافئة قادمة من البحر الأحمر وأفريقيا.
وأشار الجوبي في منشور على حسابه فيس بوك، إلى أن الأجواء ليوم غدٍ الجمعة ستكون معتدلة وغائمة جزئياً مصحوبة برياح خفيفة.
ولفت إلى أن "أعلى درجة حرارة نهارا 27°، وادنى درجة حرارة ليلا 10°، ومقدار الرطوبة في الصباح الباكر 78%".
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