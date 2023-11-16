أخبار اليمن : أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة طاهر الشدادي

أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة طاهر الشدادي
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الأستاذ طاهر محمد الشدادي، عضو اللجنة الدائمة، نائب مدير عام مكتب الصحة سابقاً بمحافظة إب، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.
وعبر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة للعقيد نبيل طاهر محمد الشدادي، وإخوانه وكافة آل الشدادي بمديرية السدة محافظة إب في هذا المصاب.
وأشاد أمين عام المؤتمر بمناقب الفقيد واسهاماته الوطنية والتنظيمية من خلال مشاركته الفاعلة في مختلف الفعاليات، وأدواره في خدمة المجتمع وإصلاح ذات البين.. سائلا المولى - عزّوجلّ- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وأصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنآ إليه راجعون".
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