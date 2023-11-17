أخبار اليمن : الأمين العام يطمئن على صحة الشيخ جابر الوهباني

الأمين العام يطمئن على صحة الشيخ جابر الوهبانيأجرى الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً بالأمين العام المساعد الشيخ جابر عبدالله الوهباني، الذي يتلقى العلاج خارج الوطن، وذلك للإطمئنان على صحته.

واطمأن الأمين العام خلال الاتصال على صحة الشيخ جابر الوهباني ناقلاً إليه تحيات رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، وكل قيادات وأعضاء المؤتمر وتمنياتهم له بالشفاء العاجل، والعودة إلى أرض الوطن لممارسة مهامه الوطنية والتنظيمية.

وعبر الأمين العام المساعد جابر الوهباني عن شكره وتقديره لرئيس المؤتمر والأمين العام وكل القيادات التي تواصلت به واطمأنت على صحته، مشيراً إلى أن حالته الصحية مستقرة وفي تحسن مستمر، ومعبراً عن شكره لكل القيادات والشخصيات التي تواصلت به واطمأنت على صحته.