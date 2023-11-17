أخبار اليمن : تسجيل جديد لأبو عبيدة.. ماذا جاء فيه؟

تسجيل جديد لأبو عبيدة.. ماذا جاء فيه؟قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إن مقاتلي الكتائب يواصلون عمليات التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في غزة من عدة محاور.

وأوضح أبو عبيدة -في كلمة مسجلة- مساء اليوم، أن الكتائب تمكنت خلال الأيام الأربعة الأخيرة من إعطاب 62 آلية لجيش الاحتلال، كما دمر مقاتلو الكتائب، أمس من تدمير شقة كانت تتحصن بها قوات خاصة في بيت حانون.

وأشار إلى "أن عناصر القسام تمكنوا من الإجهاز على كل جنود الاحتلال الذين كانوا يتمركزون في بناية في بيت حانون كما قتلوا تسعة من جنود الاحتلال ودمروا عربتين عسكريتين".

وأكد، أن "عناصر القسام في الميدان يلاحقون قوات العدو وآلياته من شارع إلى شارع ويجبرون قوات الاحتلال على التراجع في عديد المحاور".

وتابع أبو عبيدة، إن "المقاومة أعدت نفسها لدفاع طويل وكل وقت يقضيه الاحتلال في غزة يفاقم خسائره"، مشيراً إلى أن الاحتلال يواصل انتهاكاته ويمارس جرائمه على الأطفال الخدج والمدنيين.

ووصف ناطق القسام، ما يبحث عنه نتنياهو في مجمع الشفاء بالأمر المثير للسخرية، وأنّ دخول قوات الاحتلال إلى مجمع الشفاء الطبي فضيحة للمنظومة الدولية، والقوات لا تبحث الا عن سراب.

وتوجه أبو عبيدة "للإسرائيليين" بالقول، "إن جنودكم القتلى في الميدان ستصلكم أخبارهم عاجلا أو آجلا وعددهم أكثر مما تتوقعون بكثير".