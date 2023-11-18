أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يواسي آل النصيري

رئيس المؤتمر يواسي آل النصيري
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ عبدالله ناصر النصيري، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.
وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته الى الشيخ نشوان ناصر ناصر النصيري، الامين العام لحزب الجبهة الوطنية الديمقراطية، عضو المجلس الاعلى لاحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، وإخوانه، وكافة آل النصيري، في مديرية عنس محافظة ذمار.
سائلاً المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم كل أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.. إنه سميع مُجيب.
"إنا لله وإنآ إليه راجعون "
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