أبو عبيدة يفجر مفاجأة بشأن أسرى الاحتلال
قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إن الكتائب فقدت الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية أسرى للاحتلال الإسرائيلي في غزة.
وأوضح أبو عبيدة في سلسلة تدوينات عبر منصة "تليغرام"، أن مصير الأسرى والآسرين لا يزال مجهولاً.
وحول التطورات الميدانية، كشف أبو عبيدة أن كتائب القسام "أوقعت قوة صهيونية راجلة في كمين وفجرنا فيها عبوة ناسفة جنوب غربي غزة".
وأشار إلى أنه جرى "تدمير وإعطاب 17 آلية صهيونية في شمال غربي وجنوب غزة منذ صباح اليوم".
وفي وقت سابقٍ اليوم، أعلنت كتائب القسام قصف "تل أبيب" مجدداً برشقات صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة.
وأكدت سرايا القدس، استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" في الشارع الثاني بحي الشيخ رضوان، والاشتباك مع مجموعة من جنود الاحتلال، واستهدافهم بقذيفة (RPG) موقعين بهم خسائر فادحة في الحي نفسه، كما قصفت "بئيري" و"مفتاحيم" وقاعدة "تسيلم" بصليات صاروخية مركزة.
ولفتت السرايا إلى استهداف مجموعة من جنود الاحتلال بقذائف الهاون في منطقة المخابرات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : أبو عبيدة يفجر مفاجأة بشأن أسرى الاحتلال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.