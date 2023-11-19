أخبار اليمن : عـاجـل.. بيان جديد للقوات المسلحة اليمنية

عـاجـل.. بيان جديد للقوات المسلحة اليمنيةأعلنت القوات المسلحة اليمنية، أنها ستستهدف جميع أنواع السفن الصهيونية والتي تعمل لصالح كيان الاحتلال، داعية جميع دول العالم إلى سحب مواطنيها العاملين عليها وتجنب التعامل معها.

وأفادت القوات المسلحة في بيان، بأنها ستقوم باستهداف جميع السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني، والسفن التي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية، أو تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية.

وأهابت القوات المسلحة بجميع دول العالم، سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن، وتجنب الشحن على متنها أو التعامل معها، وإبلاغ سفنها بالابتعاد عنها.

وأكد البيان أن هذه العمليات تأتي انطلاقا من المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية ونظرا لما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي أمريكي غاشم حيث المجازر اليومية والإبادة الجماعية واستجابة لمطالب الشعب اليمني والشعوب الحرة ونجدة لأهل غزة.