أخبار اليمن : القسام تعلن مقتل 6 جنود إسرائيليين

القسام تعلن مقتل 6 جنود إسرائيليينأعلنت كتائب القسام، اليوم الأحد، أن مقاتليها تمكنوا من قتل 6 جنود إسرائيليين في منطقة جحر الديك جنوب شرقي قطاع غزة.

وقالت "القسام" في بيان مقتضب أصدرته اليوم إن مقاتليها "أجهزوا على 6 جنود صهاينة من مسافة صفر في منطقة جحر الديك بعد مهاجمتهم بقذيفة مضادة للأفراد والإطباق عليهم بالأسلحة الرشاشة".

بدورها، أكدت سرايا القدس أنّ مقاوميها اشتبكوا مع قوات الاحتلال واستهدفوا بقذائف صاروخية مضادة للدروع 3 آليات عسكرية وجرافة من نوع D9 في محور الزيتون شرق جنوب غزة.

وأعلنت السرايا استهداف مجموعة من جنود الاحتلال بعددٍ من قذائف الهاون في محور التقدم، غربي بيت لاهيا شمالي القطاع، بالإضافة إلى استهداف آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة (RPG) في محيط جامعة القدس المفتوحة، شرقي مخيم الشاطئ.

وتواصل المقاومة الفلسطينية صدّ هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدّة محاور في غزة، وإحباط محاولة تقدّم آلياته في القطاع، وتُكبّدها خسائر بشرية ومادية كبيرة.