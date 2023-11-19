أخبار اليمن : حركة الجهاد تشيد بعمليات الإسناد للقوات المسلحة اليمنية

حركة الجهاد تشيد بعمليات الإسناد للقوات المسلحة اليمنيةأشادت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بجهود الإسناد والدعم التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية للمقاومة الفلسطينية.

وأشارت الحركة في بيان لها، إلى تلك العمليات الشجاعة التي تستهدف مصالح العدو الصهيوني والتي كان آخرها إيقاف سفينة شحن متجهة للكيان الصهيونى واحتجاز من كانوا على متنها.

واكد البيان إن هذا العمل البطولي يعكس إيمان الشعب اليمني وقيادته بواجب الإسناد العربي الإسلامي للشعب الفلسطيني وواجبات الأمة لنصرة القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب المقاومة ووقف العدوان الوحشي الظالم الواقع على الشعب الفلسطيني المحاصر.

وأضاف إن هذا العمل اليمني البطولي والشجاع هو ترجمة حقيقية للمواقف وعدم الاكتفاء بخطابات وتصريحات الشجب والإدانة التي لا يلقي العدو لها بالاً، معبرا عن التحايا لليمن وشعبه العظيم وقيادته الشجاعة.