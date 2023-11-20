أخبار اليمن : الوهباني يعزي بوفاة الشيخ عبدالله النصيري

الوهباني يعزي بوفاة الشيخ عبدالله النصيريبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالله ناصر النصيري، بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل في خدمة الوطن والمجتمع.

وعبّر الأمين العام المساعد في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى الشيخ نشوان ناصر ناصر النصيري، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية الديمقراطية، عضو المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، وإخوانه، وكافة آل النصيري، في مديرية عنس محافظة ذمار، عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصياً.. وباسم قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام.

وابتهل إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".