أخبار اليمن : جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 20 نوفمبر

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 20 نوفمبرفي مثل هذا اليوم 20 نوفمبر استشهد وأصيب عشرات المواطنين بغارات وقصف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على عدد من المحافظات مرتكباً جرائم يندى لها جبين الإنسانية.

ففي 20 نوفمبر 2015، استشهد أكثر من عشرة مواطنين بينهم أطفال وجرح آخرون جراء استهداف طيران العدوان سيارة في منطقة المغسل بمديرية مجز محافظة صعدة، ودمر بثلاث غارات شبكة الاتصالات بمنطقة آل سالم في مديرية كتاف، وشن غارة على منطقة الحجر، وسلسلة غارات على منطقة الشرفة بمران في مديرية حيدان.

واستشهدت فتاة وأصيب والداها وشقيقتها جراء استهداف طيران العدوان منزل المواطن محيي معضب في منطقة العمشية بمديرية حرف سفيان محافظة عمران.

وقتل خمسة من المرتزقة وأصيب ستة آخرين إثر غارتين شنهما طيران العدوان على تجمع لهم في منطقة كوفل بمديرية صرواح محافظة مأرب.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان غارتين على وادي الربيعة والمخدرة في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، فيما قصف المرتزقة بالمدفعية مناطق المطار ووادي نوع ووادي الربيعة، ما أدى إلى أضرار بليغة في ممتلكات المواطنين والممتلكات العامة.

طيران العدوان شن في محافظة صعدة ثلاث غارات على منطقة البقع، وغارة على منطقة الأمارة بمديرية كتاف، وغارتين بقنابل عنقودية على منطقتي الحصامة والملاحيظ بمديرية الظاهر، وغارة على منطقة قحزة خلفت دماراً كبيراً في ممتلكات المواطنين، في حين تعرضت مناطق متعددة من المديريات الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف منازل المواطنين ومزارعهم والطرق.

وشن طيران العدوان غارة على مزرعة بمديرية حيران وغارتين على قرية الحجاورة بمديرية ميدي في محافظة حجة، وغارة على منطقة العقبة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف بالتزامن مع قصف مدفعي للمرتزقة على المنطقة، كما قصفوا حي الضبوعة بمدينة تعز.

وفي 20 نوفمبر 2017، استشهد تسعة مواطنين وأصيب ثلاثة آخرين في غارة شنها طيران العدوان على شاحنة مواطن في الخط العام بمنطقة موشج مديرية الخوخة في محافظة الحديدة، كما استشهد وأصيب أربعة صيادين بمديرية الخوخة جراء غارات لطيران الأباتشي المعادي.

واستشهد مواطنان في غارة لطيران العدوان على سيارة في الطريق العام بمنطقة منطقة آل مقنع في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة كما شن غارة على وادي المليل بمديرية كتاف، وحدثت أضرار في مزارع المواطنين بعدة مناطق من مديرية رازح وممتلكات المواطنين في مديرية منبه ومنطقة الغور في مديرية غمر الحدودية جراء تعرضها لقصف مدفعي وصاروخي سعودي.

طيران العدوان دمر بغارة منزل مواطن بمنطقة رمادة في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وشن غارة أخرى على المنطقة واستهدف بغارتين مديرية خولان ما أدى إلى تضرر عدد من منازل المواطنين وممتلكاتهم.

وشن طيران العدوان 12 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، وغارة على مدارس العمري بمديرية ذوباب وغارتين شرق الهاملي بمديرية موزع في محافظة تعز، وغارتين على منطقة المحجزة بمديرية صرواح وغارة على مديرية حريب القراميش في محافظة مأرب.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد ثلاثة مواطنين في غارة استهدفت منزلهم في قرية كليب جنوب منطقة كيلو 16بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة، وشن الطيران غارتين على قريتي آل الشيخ والزعفران جنوب المنطقة نفسها، وغارة غرب التحيتا وثلاث غارات على مديرية القناوص، في حين تضرر عدد من منازل المواطنين جراء قصف مدفعي للمرتزقة على منطقة 7يوليو بمديرية الحالي.

وشن طيران العدوان 16 غارة على مديرية حرض بمحافظة حجة، وغارتين على سد الوهبية بمحافظة البيضاء ما أدى إلى أضرار كبيرة فيه.

وفي 20 نوفمبر 2019، شن طيران العدوان خمس غارات على مديرية الظاهر الحدودية بمحافظة صعدة، فيما استهدف الجيش السعودي مديريات باقم ومنبه ورازح والظاهر، بالعديد من القذائف الصاروخية والمدفعية.

وفي محافظة الحديدة قصف المرتزقة بقذائف المدفعية منازل المواطنين في منطقة الجاح الأعلى بمديرية بيت الفقيه، واستهدفوا بالرشاشات قرية الزعفران في منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي، كما قصفوا بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون قريتي الشجن والكوعي وبأكثر من 20 قذيفة مدفعية مدينة الدريهمي.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 14 غارة على مديريات مجزر ومدغل وصرواح بمحافظة مأرب، وثلاث غارات على المزاريق في مديرية خب والشعف، وغارة على اللبنات بمديرية الحزم في محافظة الجوف.

طيران العدوان شن غارة على مجازة في عسير وغارة على مديرية شدا بمحافظة صعدة، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة بمديرية شدا الحدودية.

وقصف مرتزقة العدوان بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بمحافظة الحديدة.

وفي 20 نوفمبر 2021، استشهد مواطن وأصيب ثلاثة آخرين، بنيران جيش العدو السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه محافظة صعدة.

واستهدف طيران العدوان بـ13 غارة مديرية صرواح وبعشر غارات مديرية الجوبة في محافظة مأرب وشن غارة على مديرية القفر بمحافظة إب ما أدى إلى أضرار في ممتلكات المواطنين.

وفي محافظة الحديدة، شن طيران العدوان عشر غارات على مديريتي حيس والجراحي، فيما استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وقصفوا بـ 53 صاروخاً وقذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، أصيب تسعة أطفال وثلاثة مواطنين آخرين جراء انفجار لغم من مخلفات العدوان في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، في حين قصف المرتزقة بالمدفعية والصواريخ والأعيرة النارية مناطق عديدة واستحدثوا تحصينات قتالية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.